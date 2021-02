Echipele de salvare au reusit marti sa impinga in mare cateva zeci de balene esuate in ajun in apropiere de Farewell Spit, cea mai lunga fasie de nisip din lume situata la nord-vest de Insula de Sud a Noii Zeelande, au informat surse oficiale, citate de EFE. Cel putin 28 de balene-pilot (Globicephala melas) au fost impinse in cursul zilei in ape mai adanci, unde au putut sa inoate libere, a declarat Trish Grant, responsabila pe probleme de comunicare a Departamentului pentru Conservare (DOC). Mamiferele marine sunt supravegheate de o echipa de salvare si de numerosi voluntari, pregatiti sa intervina…