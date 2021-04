Stiri pe aceeasi tema

- Legea salarizarii: Sporurile NU trebuie sa depașeasca 20% din salariul de baza. Raluca Turcan ”Sistemul sporurilor trebuie sa fie revizuit radical” Conform declarației Ministrului Muncii, Raluca Turcan, in Romania exista 35.000 de persoane care cumuleaza pensia cu salariul. Aceasta a precizat ca proiectul…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri, a fost adoptat in prima lectura un memorandum in baza caruia toate ministerele vor trebui sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii in sistemul public. "Am solicitat tuturor ministerelor de linie sa prezinte…

- Ministerul Muncii a propus ca nivelul salariul minim brut pe economie sa fie de 2.300 de lei, iar daca va fi necesar sa fie acordate sporuri, acestea sa nu depaseasca 20% din nivelul salariului de baza, a anuntat, ministrul Muncii Raluca Turcan, miercuri, la finalul sedintei de Guvern.

- Persoanele care încaseaza pensie și salariu la stat vor avea termen de 30 de zile de la aprobarea legii de a opta între cele doua forme de venit, a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan, la finalul ședinței de Guvern de miercuri. În acest moment sunt 35.000 de persoane care cumuleaza…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat in conferința de presa de la finalul ședinței de Guvern ca sunt 35.000 de persoane in Romania care cumuleaza pensia cu salariul. Turcan a precizat ca proiectul de lege a salarizarii a fost aprobat in prima lectura, miercuri, urmand ca saptamana viitoare sa…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca i se pare normal sa se interzica cumulul pensiei cu salariul de la stat, iar fiecare persoana sa decida daca doreste sa incaseze pensia sau salariul. Proiectul de lege pregatit de Ministerul Muncii este considerat de primul-ministru ”foarte bun”. Florin…

- Ministerul Muncii pregatește o noua lege a salarizarii. Sporuri „plafonate” sau „eliminate”. Ministerul Muncii pregatește o noua lege a salarizarii unitare, care ar urma sa fie gata anul viitor. Noua lege va plafona anumite sporuri salariale, care vor avea o suma fixa, și va elimina altele, a afirmat…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca, intr-un an de zile, am putea avea o noua lege a salarizarii, care sa fie ”intr-adevar unitara”, pentru ca in prezent sunt atat de multe exceptii de la lege, incat ”exceptia a devenit regula. Turcan afirma ca este necesara prudenta in abordarea legii salarizarii,…