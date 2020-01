Stiri pe aceeasi tema

- Din 9 ianuarie 2020, toate partiile din Poiana Brașov vor fi deschise. Administratorii domeniului schiabil se așteapta in continuare la un numar mare de turiști! Primaria Brașov a anunțat ca din 9 ianuarie 2020 se deschide și partea inferioara a partiei Lupului din Poiana Brașov, care,…

- De maine se deschide și partea inferioara a partiei Lupului. Incepand cu data de 9 ianuarie, toate partiile de pe domeniul schiabil din Poiana Brasov vor fi deschise. Dupa ce in ultimele zile temperaturile scazute au permis inzapezirea și a partii inferioare a partiei Lupului, de maine aceasta va fi…

- Turistii care ajung in Poiana Brasov nu se plictisesc niciodata! Mai ales ca exista variante de distractie si pentru cine nu stie sa schieze ori sa se dea cu placa. De cateva zile, acolo a aparut un sport inedit si unic in tara. Trotineta pentru zapada. O combinatie intre snowboard si trotineta electrica.…

- Turistii care au urcat ieri la Ranca s-au putut bucura de zapada, dupa ce duminica si ieri noapte a nins neintrerupt. Mai mult, ieri dupa-amiaza a suflat viscolul cu putere si a adus zapada de pe creste, spre bucuria turistilor si spre disperarea...

- La sanie, pe zapada artificiala! Partia de sanius din Poiana Brasov se deschide sambata, 7 decembrie 2019! Taxa de acces: minim 25 de lei pentru copii, minim 30 de lei pentru adulti Avand in vedere ca, de cateva zile, iarna si-a intrat in drepturi, cel putin din punct de vedere al temperaturilor,…

- Instalatiile de producere a zapezii artificiale vor fi pornite in acest weekend la Poiana Brasov, in partea superioara a Masivului Postavarul fiind anuntate temperaturi de minus 7 grade Celsius, a informat biroul de presa al Primariei Brasov. Conform sursei citate, in cazul in care vremea va permite,…

- Un copil de doar 10 ani se plimba cu trotineta electrica pe strada Septimiu Albini din Cluj-Napoca. La un moment dat, a ales sa mearga pe carosabil, moment în care a fost accidentat de o mașina. Baiatul a fost ranit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Lipsa…

- Politia Romana anunta ca "a inceput sezonul anvelopelor de iarna obligatorii". Soferii care circula pe drumuri cu zapada, gheata sau polei trebuie sa aiba montate la masina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, soferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei.…