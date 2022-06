Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile cibernetice impotriva instituțiilor și persoanelor din Romania se vor amplifica și diversifica in perioada urmatoare, avertizeaza reprezentanții Directoratului Național pentru Securitate Cibernetica. Deocamdata au fost atacate doar site-urile unor instituții, dar fara a produce pagube. In…

- „Azi 30 Aprilie la aproximativ orele 2:30 AM site-ul www.dnsc.ro a fost subiectul unui atac de tip DDoS. La orele 8:30AM site-ul web a fost deja repus in funcțiune, fara dificultați”, a precizat DNSC, intr-un comunicat publicat sambata.Potrivit DNSC, autoritatea competenta in materie de securitate cibernetica…

- Circa 20.000 - 30.000 de atacuri cibernetice sunt detectate zilnic in Romania, a afirmat Dan Cimpean, directorul Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), in cadrul Cybersecurity Forum.

- Aproximativ 20.000 30.000 de atacuri cibernetice sunt detectate zilnic in Romania, a declarat Dan Cimpean, directorul Directoratului National de Securitate Cibernetica DNSC .Potrivit acestuia, DNSC detecteaza zilnic 500.000 800.000 evenimente de securitate cibernetica relevante, din care 20.000 30.000…

- Romania a inregistrat o „creștere spectaculoasa” a numarului de atacuri cibernetice care vizeaza infrastructura sa la scurt timp dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, a declarat directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetica, Da

- Site-uri web cu terminația ”.ro”, utilizate in atacuri cibernetice asupra unor organizații guvernamentale din UE Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC sau Directoratul) a anunțat ca monitorizeaza evoluțiile in spațiul cibernetic național civil, context in care a identificat o serie de…