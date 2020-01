Nou raid american în Irak după miezul nopţii: lovitură-fulger pentru miliţiile susţinute de Iran Cel putin sase persoane au fost ucise si alte trei sunt ranite grav in urma unui nou atac aerian care a vizat militiile siite ale Forțelor Populare de Mobilizare din Irak, sprijinite de Iran, in apropierea taberei Taji de la nord de Bagdad, a declarat o sursa a armatei irakiene, citata de Reuters. Doua dintre cele trei vehicule care alcatuiau un convoi al milițiilor au fost gasite arse, a afirmat sursa, precum și șase cadavre incendiate. VIDEO cu momentul in care generalul Soleimani este ucis de drona americana. Secundele care ar putea declansa Al Treilea Razboi Mondial Atacurile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ucise si alte trei sunt ranite grav in urma unui nou atac aerian care a vizat militiile siite ale Forțelor Populare de Mobilizare din Irak, sprijinite de Iran, in apropierea taberei Taji de la nord de Bagdad, a declarat o sursa a armatei irakiene, citata de Reuters.…

- Un nou raid aerian - aparent american -, la nord de Bagdad, a avut ca tinta, sambata dimineata, un comandant al militiilor Hashd al-Shaabi, potrivit televiziunii de stat. Atacul a avut loc la o zi dupa cel in care a fost ucis generalul iranian Qasem Soleimani, initiatorul acestei coalitii de paramilitari…

- Noi raiduri aeriene au fost raportate la Bagdad la 24 de ore de la atacul asupra convoiului in care se afla generalul iranian Soleimani, a declarat un oficial irakian, potrivit Associated Press. Cinci membri ai unei grupari paramilitare pro-iraniene au fost ucisi dupa ce doua vehicule in care se aflau…

- Cel putin sase persoane au fost ucise si alte trei sunt ranite grav în urma unui atac aerian care a vizat militiile siite ale Forțelor Populare de Mobilizare din Irak, sprijinite de Iran, în apropierea taberei Taji de la nord de Bagdad, a declarat o sursa a armatei irakiene, citata de Reuters…

- Cinci membrii apartinând unor gurupari paramilitare irakiene și doi „invitați” au fost uciși într-un atac aerian asupra aeroportului internațional din Bagdad, au informat vineri surse ale politiei, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Forțele Populare de Mobilizare siite…

- Fortele irakiene de securitate au impuscat mortal joi cel putin 30 de protestatari, dupa o noapte in care manifestantii au patruns in consulatul iranian de la Najaf si l-au incendiat, in ceea ce ar putea fi un punct de cotitura in revolta impotriva autoritatilor sprijinite de Teheran, relateaza Reuters.…

- Noul format al Cupei Davis le da batai de cap organizatorilor de la Caja Magica din Madrid, meciurile ajungand sa se dispute mult dupa miezul noptii, o problema atat pentru jucatori, cat si pentru public, informeaza Reuters.

- Noul format al Cupei Davis le da batai de cap organizatorilor de la Caja Magica din Madrid, meciurile ajungand sa se dispute mult dupa miezul noptii, o problema atat pentru jucatori, cat si pentru public, informeaza Reuters, potrivit news.ro.In ficare zi, la Caja Magica au fost programate…