- Un baiețel nou-nascut a fost gasit vineri in „cutia speciala pentru bebelusi” din orașul belgian, Anvers, relateaza Agerpres , citand agenția de presa EFE. Bebelușul este primul salvat in ultimii doi ani prin aceasta metoda. „Deocamdata sunt pazitorul acestui mic miracol. Fiicele mele i-au pus numele…

- O femeie in varsta de 26 de ani, mama a trei copii, a fost injunghiata mortal, duminica seara, intr-un cartier din Bruxelles, scrie cotidianul belgian Le Soir.be . Poliția a reținut un suspect. Atacul s-a produs duminica 30 mai, in jurul orei 19:40, in timp ce tanara se plimba cu bebelușul ei aflat…

- Experții de la Serviciul de Sanatate Publica din Anglia au avertizat ca mutația tulpinei COVID, cunoscute sub numele de B.1.6.1.7, mai transmisibila, depistata prima data in India, risca sa devina in cateva saptamani a doua cea dominanta varianta a coronavirusului din Marea Britanie, dupa ce numarul…

- Flaviu Lupșan, primarul din Lunca Ilvei, a povestit in studioul Bistrițeanul Live despre cel mai crunt moment de rușine pe care l-a trait de cand ocupa funcția de primar. „Sa nu treaca nimeni prin ce am trecut eu in acele momente…” Invitat in studioul Bistrițeanul Live, primarul Flaviu Lupșan din Lunca…

- Primarul USR-PLUS Clotilde Armand intervine în criza declanșata în coaliție dupa demiterea lui Vlad Voiculescu și le cere liberalilor "sa lase jocurile politicianiste" și sa guverneze România împreuna cu USR-PLUS.Mesajul transmis de Clotilde armand pe Facebook,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca peste 800 de copii au beneficiat de prima saptamana de "Vacanta activa in Bucuresti", programul destinat copiilor cu parintii la serviciu in intervalul 12-23 aprilie. "O adevarata bucurie pentru copii a fost prima saptamana…

- "Premierul Citu a iesit astazi sa se laude. Dar nu merita felicitat, chiar daca Standard & Poor's a schimbat perspectiva de tara la negativ la stabil. Ce uita sa spuna Florin Citu: ca a reusit sa aduca ratingul acolo unde il lasase PSD, adica la stabil. Va readuc aminte ca S&P modificase perspectiva…

- Cosmin este un tanar cu autism, beneficiar al Centrului de Terapie Recuperatorie Star of Hope Iasi. Dupa ani si ani de terapie, Cosmin a evoluat și a reușit sa se integreze in comunitate. Și-a gasit și un loc de munca, intr-un orașel din Germania, insa la scurt timp, viața sa a luat o intorsatura nefericita:…