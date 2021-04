Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano, liderul din Serie A si echipa portarului roman Ionut Radu, a invins-o pe Cagliari (locul 18) cu scorul de 1-0 intr-un meci din etapa a 30-a, trecandu-si in cont a 11-a victorie consecutiva, duminica pe San Siro. Matteo Darmian a inscris unicul gol al partidei in min.77. Aceasta este a…

- Juventus a câștigat fara prea mari probleme meciul disputat pe terenul echipei Cagliari, Cristiano Ronaldo ieșind în evidența cu un hat-trick (3-1).Cristiano Ronaldo a reușit sa înscrie de trei ori în doar 32 de minute ('10, '25, '32), golul gazdelor fiind înscris…

- Sampdoria și Cagliari au remizat in partida disputata pe Stadio Luigi Ferraris, scor 2-2, in runda #26 din Serie A, iar Razvan Marin (24 de ani) a evoluat pana in minutul 87 pentru oaspeți. Razvan Marin a inceput pe teren partida cu Sampdoria și a fost al 15-lea meci consecutiv in care internaționalul…

- Integralist din nou la Cagliari, Razvan Marin s-a bucurat de o victorie dupa aproape trei luni (2-0 la Crotone) și a primit nota 6 in Gazzetta dello Sport. Șocul schimbarii antrenorului a dat roade la Cagliari. Venirea lui Leonardo Semplici in locul lui Di Francesco a adus primul succes in Serie A dupa…

- Razvan Marin (24 de ani, mijlocaș central) a pasat decisiv la golul reușit de Cagliari in confruntarea de pe teren propriu cu Sassuolo, 1-1 (runda #20 din Serie A). Gazdele au deschis scorul in minutul 75. Razvan Marin a fost deschis in partea dreapta de Zappa, iar mijlocașul roman i-a centrat perfect…

- Antonio Conte, antrenorul lui Inter, se gandește la Razvan Marin, mijlocașul in varsta de 24 de ani, daca Marcelo Brozovic ii parasește pe nerazzurri in vara. Pentru Razvan Marin, este posibil ca plecarea de la Ajax sa fie un mare pas inainte. Imprumutat pe 30 iunie 2020 la Cagliari, clubul italian…

- Cagliari nu a putut evita înfrângerea contra liderului AC Milan (0-2), dar au fost și jucatori evidențiați de presa italiana de la formația gazda. Printre aceștia s-a numarat și Razvan Marin. Integralist contra Milanului, internaționalul român a avut o evoluție apreciata de…

- Cagliari - AC Milan se joaca azi, de la 21:45, intr-o partida care conteaza pentru runda cu numarul 18 din Serie A. „Rossonerii” au fost egalați la puncte de Inter și spera sa refaca distanța de trei puncte fața de rivala din oraș cu o victorie pe terenul echipei lui Razvan Marin. ...