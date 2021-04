Administrator nou la Gospodaria Lumina SRL

Kety Ghesca, revocat din functia de administrator al societatii Gospodaria Lumina SRL In locul sau a fost numit Cristian Duiculete In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata decizia luata de societatea Gospodaria Lumina SRL, in urma sedintei din 12 februarie 2021. Astfel, conform Deciziei nr. 5 12.02.2021,… [citeste mai departe]