Daca la noi președintele Iohannis nu e prea implicat in problemele refugiaților, in Italia, Nicola Zingaretti are alta abordare. In afara de faptul ca a mobilizat Guvernul și Protecția Civila, mai ales in zona Lazio, se amesteca personal in problemele oamenilor care fug din Ucraina și cer ajutor Italiei. Este și cazul bunicii Zoriana care, dupa ce a ajuns in Italia, a lansat un apel de ajutor in cadrul programului Rai Tre ‘Chi visto?’, unde a precizat ca ea și cele doua nepoate ale ei, cu care a venit din Ucraina, nu au unde sa doarma. Zingaretti, impresionat, a luat legatura cu Protecția Civila…