Non umanii nu pot fi discriminați

,,Cainii s-au intors la macelarie" , astfel ca implementarea terapiei genetice continua. Razboiul din proximitatea noastra a incetinit vaccinarea, dar procedura nu se oprește. Incepand din 16 mai 2022, in cabinetele de medicina de familie ,,…se poate efectua, la cerere, cea de – a patra doza de vaccin Comirnaty – Pfizer BioNTech. Pot solicita vaccinarea […]