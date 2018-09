Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovici s-a impus, duminica, la US Open pentru a treia oara in cariera si a devenit jucatorul cu cele mai mari castiguri din tenis, din istorie – peste 119 milioane de dolari, intrecandu-l pe elvetianul Roger Federer, transmite News.ro . Inainte de US Open, Federer domina acest clasament,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, cap de serie numarul sase, a castigat turneul US Open, ultimul de Mare Slem al anului, duminica, dupa ce l-a invins pe argentinianul Juan Martin Del Potro, al treilea favorit, cu 6-3, 7-6 (7/4), 6-3, in finala desfasurata la arenele Flushing Meadows din New York. agerpres.ro

- Sarbul Novak Djokovic, fost numar unu mondial, si japonezul Kei Nishikori se vor infrunta in semifinalele turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile reusite, miercuri, in sferturi, la New York. Djokovic l-a intrecut cu 6-3, 6-4, 6-4 pe australianul John Millman (29 ani,…

- Cehoaica Petra Kvitova, a cincea favorita, si letona Jelena Ostapenko, cap de serie numarul 10, au fost invinse, sambata, la New York, in runda a treia a turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului. Kvitova (28 ani, 5 WTA), pentru care cea mai buna performanta la Flushing Meadows este…

- Indra Nooyi, CEO PepsiCo, una dintre cele mai influente femei din lumea afacerilor internaționale, aflata pe locul 11 in lista Forbes a celor mai puternice femei, va parasi conducerea companiei din 3 octombrie, dupa ce a condus-o timp de 12 ani, informeaza BBC.Acțiunile companiei au urcat…

- Romanul Marius Copil a urcat doua pozitii in clasamentul jucatorilor profesionisti de tenis, dat publicitatii luni de ATP, aflandu-se saptamana aceasta pe locul 91, cu 642 de puncte. Spaniolul Rafael Nadal ocupa in continuare primul loc in aceasta ierarhie, cu un avans de peste 2.000 de…

- Simona Halep incepe saptamana cu numarul 40 in fruntea ierarhiei jucatoarelor profesioniste de tenis, cu 7.511 de puncte, fiind urmata de daneza Caroline Wozniacki, cu 6.660 de puncte. Sportiva romana are un avans de 851 de puncte fata Wozniacki, intr-o usoara scadere fata de saptamana trecuta, scrie…