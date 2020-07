Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Fara laturi in hrana porcului, dupa noile reguli europene: „Daca vin de la piața, sa-mi iau costumul de protecție, nu, ca sa pot sa hranesc porcul!?” Specialiștii Uniunii Europene de la Bruxelles nu sunt de acord ca animalele sa mai fie hranite cu laturi, resturile de mancare ramase de…

- O alta acțiune cuprinsa in Programul Cadrul al Inspecției Muncii și respectiv in Programul propriu al Inspectoratului de Munca Brașov, vizeaza verificarea modului in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecției sanatații lucratorilor care pot fi expuși unui potențial…

- Pandemia de coronavirus ridica semne de intrebare cu privirea legii pensiilor, venituri care ar urma sa fie majorate cu 40% de la 1 septembrie 2020. Intrebat despre acest, premierul Orban a dat asigurari ca Guvernul pe care il conduce va crește pensiile, insa "pe baza realitații economice" din prezent.

- Premierul Ludovic Orban spune ca o crestere cu 40- a punctului de pensie, asa cum prevede legea pensiilor adoptata de PSD, "ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica" si afirma ca pensiile vor creste "realist, pe baza sustenabilitatii economice". "Urmarim sa crestem pensiile.…

- Marcel Vela a efectuat, vineri dupa-amiaza, o vizita la Vama Nadlac, unde a facut o serie de precizari despre noile relaxari de care se vor bucura romanii, de la 1 iunie. Vela a anunțat ca daca numarul de cazuri de coronavirus nu va crește, de la 15 iunie va urma o noua etapa de relaxare a restricțiilor.”Pana…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) extinde gama serviciilor oferite online partenerilor sai. Noile funcționalitați vor fi disponibile in curand, datorita dezvoltarii continue a sistemului informatic integrat de cadastru și carte funciara, care reprezinta una dintre prioritațile…

- Noile masuri de distanțare sociala au inceput sa fie aplicate peste tot, la fel și noile facilitați pentru a ajuta lumea sa țina aceasta distanța obligatorie.Imaginile prezentate de pagina de Facebook Shanghaiist arata cum s-au adaptat noilor cerințe cantinele studențești din metropola cu peste 10 milioane…