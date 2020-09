Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul creșterii galopante a numarului de noi infectari in Europa, mai multe țari inaspresc de astazi restricțiile. In Spania, in regiunea capitalei, Madrid, se instituie carantina in anumite zone. La fel in Marea Britanie, in nord-estul Angliei.

- Ritmul transmiterii coronavirusului in Europa este “alarmant”, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Organizația și-a exprimat ingrijorarea si fața de decizia anumitor state europene de a reduce perioada de carantina. OMS recomanda ca perioada de carantina sa fie de 14 zile. “Cifrele din…

- Croatia a anuntat sambata ca va reintroduce unele restrictii pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Autoritatile de la Zagreb au raportat...

- Spania reintra pe lista galbena a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Toți cei care vin in Romania din Peninsula Iberica intra in carantina Spaia a fost reintrodusa pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, in consecința toți cei care vin de la Madrid intra in carantina pentru 14 zile. Potrivit…

- Mai multe țari din Europa impun restricții cetațenilor romani care doresc sa intre pe teritoriul lor și asta din cauza creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus din țara noastra. Potrivit anunțurilor oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe, in unele cazuri, accesul pe teritoriul…

- Numarul mare de noi cazuri de Covid-19 inregistrat pe teritoriul Romaniei face ca tot mai multe state sa impuna restricții de calatorie pentru romani. Pana la aceasta data, 12 țari europene impun romanilor diverse forme de restricții, de la izolare pana la 14 zile de la sosirea pe teritoriul ...

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani din Romania determina autoritațile din mai multe state europene sa ia masuri drastice. Astfel, Austria și Belgia și-au inchis porțile pentru romani, cei care ajung in aceste state fiind nevoiți sa stea in carantina.

- Creșterea numarului infectari cu noul coronavirus din Romania a atras atenția peste hotare. Cinci state europene au interzis accesul romanilor din cauza numarului crescut de cazuri din ultimele zile. Romania se plaseza in acest moment pe locul 3 in Europa la incidența cazurilor noi de coronavirus, dupa…