- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca este posibil ca medicii de familie care se ocupa de pacienti care au COVID-19 sa primeasca un bonus financiar. Seful Guvernului a precizat ca va avea discutii, alaturi de ministrul Sanatatii, cu reprezentantii medicilor de familie care s-au declarat nemultumiti…

- Ministerul Sanatații pregatește noi reguli de internare pentru bolnavii de covid. Asimptomaticii si cei cu forme usoare nu vor mai sta internati, tocmai pentru a lasa locul persoanelor cu risc crescut și forme mai grave. Anuntul a fost facut, in aceasta dupa-amiaza, de ministrul Nelu Tataru, care a…

- Potrivit unui document publicat in Monitorul Oficial, se schimba procedurile prin care bolnavii de coronavirus sunt preluați de spitale și exista precizari noi in privința celor asimptomatici, a informat Digi24. Daca stau in izolare acasa, vindecarea va fi declarata de medicul de familie, iar retestarea…

- „Numarul de pacienți noi oscileaza intre 1.200 și 1.400 pe zi. In spital, pacienții se interneaza și se externeaza in ritm rapid. Insa la nivelul secțiilor ATI acest lucru nu funcționeaza. Pentru un pacient internat la ATI, perioada de internare este de cel puțin doua saptamani", a explicat dr. Virgil…

- RECOMANDARI PENTRU POPULAȚIA DEPISTATA POZITIV COVID-19, CONFORM OMS. 1321/22.07.2020 A.Traseul pacienților pozitivi Sars-Cov 2 1.Toți pacienții depistați pozitivi la un test RT-PCR se vor prezenta la un spital cu secție Covid, unde vor fi evaluați prin teste biologice inflamatorii, hematologice,…

- In sectia externa COVID-19 a Spitalului Militar Clinic de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara, operationalizata saptamana trecuta pentru forme usoare ale infectarilor cu SARS-CoV-2, sunt internati 36 de pacienti testati pozitiv si unul asteapta rezultatul, a declarat, luni, pentru AGERPRES,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Parlament, ca pacientii COVID-19 vor fi evaluati in primele 48 de ore, iar cei asimptomatici, dupa maximum 48 de ore, pot merge in izolare la domiciliu pana la 14 zile. „Fiecare pacient infectat COVID va beneficia de o evaluare in primele 48 de…