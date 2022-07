Mai multe detalii pot fi accesate . Intrucat nu au fost depuse suficiente proiecte pentru anumite rute in cadrul primului apel, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a lansat un nou apel de proiecte in cadrul Investitiei 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Componenta 11 – Turism si cultura, mai indica sursa citata. In urma celui de-al doilea apel public lansat de MIPE, inca 61 de obiective vor beneficia de sprijinul necesar pentru o promovare adecvata. In cadrul Traseului castrelor romane vor fi restaurate Castrul Roman Arutela din Calimanesti si cladirea cu spatii…