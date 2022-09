Noi IMAGINI de la petrecerea în care tinerii liberali au înjurat PSD-ul: „Să le … mamele!” – VIDEO Au aparut noi imagini de la petrecerea in care tinerii liberali au injurat PSD-ul. De data aceasta, cei de la Tineretul Național Liberal au cantat in cor: „Ale, ale, cine e cu PSD, sa le … mamele!”. Tinerii liberali care au participat la Școala de Vara a partidului de la mare au facut o petrecere la care s-au distrat scandand injurii la adresa PSD, colegii de coaliție ai PNL. Dupa ce imaginile au aparut pe internet, lidera Tineretului Național Liberal (TNL), Mara Mareș, a reacționat și a transmis ca iși cere scuze pentru aceste „comportamente inacceptabile”. Butoiul cu pulbere s-a stins repede,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

