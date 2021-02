Noi imagini de la incendiul de la Constanța: GAFELE salvatorilor de lângă femeia prăbușită - Ce proceduri au ÎNCĂLCAT Sunt imagini cu puternic impact emoțional in care se poate observa cum femeia a cazut in gol, dupa care echipajele SMURD muta corpul femeii imediat dupa cazatura, ceea ce este o incalcare grava a regulamentelor, potrivit profesioniștilor in acordarea primului ajutor. Cei aflați la locul tragediei au luat-o pe victima de maini și de picioare și au mutat-o pana cand un alt membru al echipajului le-a cerut sa o lase jos.In acest caz a fost declanșata o ancheta. Trei subofițeri de la Detașamentul Constanța sunt cercetați pentru ca ar fi anunțat evenimentul tarziu.Reamintim ca o femeie de 57 de ani… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

