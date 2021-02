Noi descoperiri despre dinozauri: T-Rex elimina prin forță rasele adverse O echipa de oameni de stiinta americani a demonstrat ca descendentii unor dinozauri carnivori uriasi, precum T-Rex, care ajungeau de la o dimensiune mai mare decat cea a unei pisici, la nastere, la cea a unor creaturi uriase, au avut un efect devastator asupra ecosistemului in care se aflau, inlaturand speciile mai mici cu care concurau, relateaza vineri AFP, informeaza Agerpres. Studiul, publicat joi in prestigioasa revista Science, ajuta la elucidarea unui vechi mister cu privire la cei aproximativ 150 de milioane de ani in care dinozaurii au fost la putere: de ce la acea vreme existau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

