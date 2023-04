Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au extins urmarirea penala in cazul lui Tristan Tate pentru instigare la violența, iar acesta a fost luni la DIICOT si a luat la cunoștința de noua acuzație. Tristan Tate ar fi cerut sa fie audiata victima care a facut plangerea de la care a pornit noua acuzație care i-a fost adusa, insa…

- Dosarul in care sunt cercetați frații Tate s-a extins, dupa ce lui Tristan i-au fost aduse noi acuzații. Una dintre tinerele pe care le-ar fi racolat a decis sa depuna plangere impotriva lui, spunand ca a instigat la violența, scena la care ar fi asistat și Georgiana Naghel.

- Tristan Tate a ajuns din nou la DIICOT pentru noi audieri in dosarul in care este cercetat alaturi de fratele sau, Andrew. Milionarul a venit insoțit de catre avocatul sau și este a treia ieșire pe care acesta o are dupa ce a ramas arestat la domiciliu. Tristan Tate a facut declarații șocante și a marturisit…

- Potrivit informațiilor Realitatea PLUS, fratele mai mare al lui Tristan Tate, Andrew, a ajuns in urma cu putin timp la o clinica medicala privata din Bucuresti. Milionarul britanic a venit cu o masina de politie, si nu cu o duba, ferit de ochii presei, dupa ce medicul din Arestul Central i-a incuvintat…

- In continuare, frații Tate sunt cercetati pentru constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, motiv pentru care se afla in inchisoare. Tristan Tate are parte de o noua drama in viața lui, avand legatura directa cu copilul sau, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri…

- Violențe vecine cu tortura sunt descrise de procurori in dosarul fraților britanici Andrew și Tristan Tate, reținuți de anchetatori in urma cu exact o luna. Una dintre complicele fraților ar fi lovit-o pe una dintre victime, deși era abia operata. Apar și noi detalii despre suspiciunile ca rețeaua Tate…

- Fratii Andrew si Tristan Tate au fost adusi, joi dimineata, la sediul DIICOT, pentru a asista la perchezitiile informatice asupra dispozitivelor ridicate in luna decembrie de anchetatori de la locuintele lor. La intrarea in sediul DIICOT, unul dintre cei doi frati a declarat ca nu exista probe impotriva…