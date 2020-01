Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si-ar fi infiintat un partid propriu vara trecuta, afirma Tudor Pop pe grupul intern al USR „Poiana lui Iocan”. Acesta din urma este un apropiat al liderului partidului, Dan Barna, si al candidatului PLUS la Capitala, Vlad Voiculescu.

- ​Susținut de USR București în cursa pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan a cautat și sprijin din partea PLUS, care merge însa pe mâna lui Vlad Voiculescu, a carui candidatura a fost deja lansata vinerea trecuta. Nicușor Dan a avut în acest sens o întâlnire,…

- ​Candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a declarat, marti, ca îl va sustine pe Nicusor Dan daca acesta din urma ar câstiga alegerile din cadrul Aliantei USR PLUS, dar a mentionat ca îi cere acelasi lucru si îl invita sa semneze un acord în acest sens.…

- Partidul lui Dacian Cioloș incearca sa blocheze candidatura lui Nicușor Dan in competiția interna din Alianța USR-PLUS, unde fostul președinte al USR se lupta cu candiatul PLUS, Vlad Voiculescu pentru candidatura la Primaria Capitalei. PLUS a cerut Autoritații Electorale Permanente o interpretare a…

- Se rupe lanțul de iubire USR-PLUS? Președinții USR și PLUS au avut luni o intalnire pentru a continua discuțiile cu privire la procedura prin care Alianța iși va desemna candidații la alegerile locale din iunie 2020. USR-PLUS, in goana dupa Primaria Capitalei: razboiul dintre Nicușor Dan și Vlad Voiculescu…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi convins ca cel mai bun candidat e Vlad Voiculescu, dar a precizat ca va fi parcurs…

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…