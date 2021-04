Nicușor Dan s-a TOPIT! CTP nu l-a mai văzut de mult Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a apreciat la Digi24 ca primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu este vizibil in ultima perioada cu acțiuni prin care sa rezolve marile probleme ale Bucureștiului. „Domnul Nicușor Dan s-a topit in peisaj, in ultima vreme. Nu l-am mai vazut. Dupa o luna și mai mult, cred, l-am vazut acum ieșind și spunand ca a avansat cu contestarea legala a PUZ-urilor a sute de terenuri din București și a facut afterschool-uri pentru perioada de vacanța a copiilor, sa aiba copiii unde sa se duca. Dupa o luna jumate, asta ne spune! „Eu aș aștepta de la dl. Nicușor Dan sa apara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- O data la trei saptamani, fiecare ministru și fiecare primar din marile orașe ar trebui sa aiba obligația de a ieși intr-o conferința de presa și sa spuna ce a facut efectiv in acest timp, sa prezinta un „raport catre cetațeni”, considera Cristian Tudor Popescu.

