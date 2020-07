Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul drepteu la Primaria Capitalei Nicusor Dan acuza ca aproape 1.800 de imobile din Bucuresti nu au apa calda in timpa ce primarul Gabriela Firea ” isi construieste mesaje omagiale din litere si propriul nume”, relateaza News.ro.Citește și: USR insista cu alegerile timp de doua zile.…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, acuza Grupul de Comunicare Strategica de furnizare de informatii eronate despre situatia epidemiei in Bucuresti."Sunt uimita de anumite cifre pe care le furnizeaza acel grup de comunicare strategica. Sunt inexacte. Vinerea trecuta s-a spus ca…

- "Nu ma bat cu nimeni in sondaje. Și Domnul Dragnea se lauda cu procente uriașe in sondaje cu 3 luni inainte de europarlamentare iar rezultatul a fost dezastruos. Așa și acum. Se lauda cu ce nu exista in realitate. Cel mai corect sondaj se realizeaza in ziua votului. Am convingerea ca bucureștenii…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a facut, marti, bilantul administratiei Gabriela Firea, si s-a referit, printre altele, la falimentul RADET si la faptul ca zeci de mii de bucuresteni nu au apa calda de doua saptamani si nu le spune nimeni cand va inceta situatia. Intr-o…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea i-a dat o replica taioasa candidatului dreptei Nicușor Dan in urma declarațiilor referitoare la incidentul petrecut duminica, cand un troleibuz a luat foc in București. Primarul spune ca a inceput campania și e firesc sa se spuna neadevaruri, dar „minciuna…

- Candidatul sustinut de PNL la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat la Digi24 ca testarea in masa a bucureștenilor, proiect susținut de primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit facuta pana sa fie atins varful epidemiei de coronavirus. „Daca as fi fost primar, as fi avut grija sa existe…

- Candidatul sustinut de PNL la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marți la Digi24 ca testarea in masa a bucureștenilor, proiect susținut puternic de primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit facuta pana sa fie atins varful epidemiei de coronavirus.„Daca as fi fost primar, as…

- Reincepe lupta pentru alegerile locale. Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, a participat luni-seara la sedinta online a PNL Bucuresti, alaturi de toti liderii liberali de sectoare, sustin surse politice pentru Adevarul. Miza sedintei: strategia pentru Capitala, in contextul in…