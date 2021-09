Nicușor Dan îi pregătește de pe acum pe locuitorii Capitalei. Ce se va întâmpla cu luminițele de Crăciun – VIDEO Mai e ceva timp pana sa se instaleze sezonul rece, dar nu sunt puțini cei care se gandesc deja la cum va arata iarna in Capitala, și nu doar cand vine vorba de caldura din apartamente. Pare-se ca locuitorii Capitalei nu se vor mai bucura de un peisaj idilic in preajma sarbatorilor de iarna și […] The post Nicușor Dan ii pregatește de pe acum pe locuitorii Capitalei. Ce se va intampla cu luminițele de Craciun - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

