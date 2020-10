Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat, joi seara, ca a facut o prima evaluare a institutiei si a constatat ca sunt 6.000 de litigii pe care le are municipalitatea, ceea ce arata ca ”ceva nu functioneaza”.

- Nicușor Dan, noul primar general al Bucurestiului, a fost fotografiat in timp ce platea pentru locul de parcare. Acesta a parcat mașina inainte de ceremonia de investire, intr-o parcare publica, de langa Parcul Cișmigiu, scrie Hotnews. Bogdan Jitea, fost membru USR, a postat pe Facebook o imagine in…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, vineri seara, la Realitatea Plus, ca exclude varianta carantinarii Bucureștiului acum. Acesta a precizat ca va analiza daca se impune izolarea anumitor zone din oraș, informeaza Agerpres.Intrebat ce masuri va lua daca la preluarea mandatului de primar…

- "Vreau sa spun ca o sa fiu intr-o poziție mult mai buna decat au fost cei trei oameni trimiși de ministrul de Finanțe in control, pentru ca o sa fiu primar, o sa am acces la toate actele și deja, inca din poziția aceasta intermediara in care sunt in acest moment, au inceput sa imi scrie oameni din…

- Candidatul la Primaria Capitalei și soția lui sunt impreuna de mai bine de 12 ani, iar Mirabela Gradinaru este manager la o mare companie auto. Cei doi soți locuiesc intr-un apartament din zona Gorjului (Militari), iar in mai 2016, in timpul campaniei pentru primaria Bucureștiului, Nicușor Dan și Mirabela…

- Nicușor Dan, candidat susținut de PNL și USR-PLUS pentru Primaria Capitalei, susține ca actualul primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, se teme de o dezbatere publica alaturi de el, iar strategia sa este de „a minți in medii controlate și de a cheltui milioane de euro din banii bucureștenilor pentru…

- Publicitul Ion Cristoiu a scris un editorial pe pagina, prezentand sistematic motivele liderului ALDE. "Calin Popescu Tariceanu a fost invitatul lui cristoiuTv de vineri, 7 august 2020. Liderul ALDE a mai fost prezent la dialogurile angajate cu mine in fiecare dupa-amiaza de lucru, de la…