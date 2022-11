Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a devenit mamica unei fetițe pe nume Anastasia in 2021, iar acum deja iși face planuri pentru urmatoarea sarcina. Cantareața a marturisit ca iși doreste sa fie și mama de baiat, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, in care a facut mai multe dezvaluiri despre viața de parinte.

- Nicole Cherry a devenit in urma cu aproape un an mamica unei fetițe superbe, Anastasia, iar de cand micuța a venit pe lume, viața cantareței s-a schimbat in totalitate. Ea marturisește ca e mult mai responsabila și mult mai atenta la ce face, dar a devenit și mai organizata. Ca tot vorbim de organizare,…

- Alessia a trecut printr-o perioada grea, asta deoarece vedeta și tatal fiului ei, Alvin, au fost intr-un scandal uriaș, iar atunci cantareața il acuza pe barbat de agresiune. Cei doi au ingropat securea razboiului, iar Alessia ne-a povestit ca se ințeleg bine in ceea ce privește creșterea și educația…

- Nicole Cherry intra in televiziune?! Tanara artista in varsta de 23 de ani a facut un anunț surprinzator pentru fanii sai. Se pare ca urmeaza o perioada plina de surprize din partea partenerei lui Florin Popa. Cantareața tanjește dupa o schimbare in viața ei și vrea sa depuna tot efortul pentru a se…

- Nicole Cherry este o mama implinita din toate punctele de vedere. Are succes pe plan profesional, iar viața de familie o implinește și o face fericita. De cand a devenit mama viața ei s-a schimbat complet, dar in bine. Artista este complet indragostita de fiica ei, Anastasia, care o ține mereu in ‘’priza’’.…

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, a devenit mamica pentru prima data pe 27 noiembrie 2021. Vedeta a dezvaluit acum ca nu are o bona pentru fetița ei Anastasia, insa are cateva ajutoare de nadejde. Mama ei, dar și verișoara lui Florin, soțul ei, au grija de micuța cat ea e la evenimente sau la concerte.…

- Fetita in varsta de 11 ani din judetul Botosani, care a fost transferata marti dimineata cu elicopterul SMURD la Iasi cu suspiciune de accident vascular cerebral, se afla in continuare in stare critica la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi.