- Primarul Timisoarei a refulat in videoconferinta de azi la adresa agentilor economici care ar ocupa ilegal spatii in oras si impiedica alte proiecte. Nicolae Robu a vorbit din nou despre celebra spalatorie auto de pe strada Maresal Constantin Prezan, „campioana” la amenzi, fara insa ca sa fie oprita…

- Primarul Timisoarei refuza categoric propunerea ca o parte din carosabilul destinat masinilor sa fie transformat in pista de biciclete. Nicolae Robu sustine ca o astfel de initiativa ar aduce chiar efectul invers dorit, adica ambuteiaje si prin urmare poluare cu dioxid de azot, capitol la care orasul…

- SUD, un sindicat care-i reprezinta pe angajatii Renault de la fabrica Flins, de langa Paris, a cerut personalului sa nu revina la munca inainte de 11 mai, apreciind ca este prea riscant pentru sanatatea muncitorilor, tinand cont de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti seara, ca anul scolar va fi incheiat, iar elevii si studentii vor sustine examenele. Premierul afirma ca activitatea ar putea fi reluata dupa 15 mai. ”Anul scolar va fi incheiat. Adica elevii isi vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an.…

- In contextul ”nebuniei“ ce ne inconjoara , va aducem la cunoștința faptul ca S.C. CONSAMA TEAM S.R.L. iși continua activitatea și va raspunde solicitarilor din partea clienților și a partenerilor noștri, chiar și in aceste conditii pline de incertitudini si greutati. Atat timp cat situatia generala…

- "Perioada pe care o traversam poate fi o perioada a regasirii de sine, a apropierii de Dumnezeu, a timpului petrecut in familie. De aceea va oferim ocazia sa descoperiți viața din carțile Doxologia." Acesta este mesajul cu care biserica doreste sa atraga mai multi cititori si pune la dispozitia celor…

- Toate cadrele medicale care au intrat in contact cu pacientul de 60 de ani au intrat voluntar in autoizolare pentru 14 zile si urmeaza sa fie testate.Este vorba de 7 medici, 23 de asistenți și angajați ai spitalului care intra in izolare la domiciliu.De asemenea, toate zonele pe unde a trecut pacientul…