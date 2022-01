Stiri pe aceeasi tema

- Bașcanul Gagauziei, Irina Vlah, nu exclude posibilitatea de a candida la funcția de președinte al Republicii Moldova. Vlah spune ca, deși n-a luat o decizie oficiala in acest sens, legislația Republicii Moldova nu-i interzice de a pretinde la șefia țarii. Irina Vlah a menționat ca are relații colegiale…

- N. Dumitrescu Anul acesta, Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești a debutat in clasamentul mondial al programului de clasificare destinat universitaților. Informația a fost transmisa de conf. univ.dr. Mirela Dulgheru, purtatorul de cuvant al UPG Ploiești, care a anunțat, prin intermediul unui comunicat…

- Zilele aceastea (15, 16, 17 decembrie 2021), la comemorarea celor 32 de ani care au trecut de la Revoluție, in Timișoara se va desfașura Festivalul de Poezie Ion Monoran, aflat acum la a treia ediție, un eveniment care incearca sa mențina vie flacara poeziei și a Revolutiei – apeland la una din personalitațile…

- Pentru funcția de Procuror General, dar și procuror șef a procuraturilor specializare vor putea candida și persoanele care au obținut experiența necesara prescrisa de lege. fie in calitate de avocat, procuror sau judecator, atat in țara, cat și peste hotare. O inițiativa legislativa in acest sens a…

- Ghenadie Plamadeala și Dorel Musteața au fost numiți in funcția de judecator la Curtea Suprema de Justiției, cu votul majoritații deputaților. Cei au fost numiți in funcția de judecator, pina la atingerea plafonului de varsta, de 65 de ani. Totodata, Legislativul a respins numirea Oxanei Robu la funcția…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 438 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.405 teste efectuate (din care 1.513 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (232), Dumbravița (21), Moșnița Noua…

- Dacian Cioloș spune ca USR a crezut ca mai exista o șansa pentru refacerea Coaliției cu PNL, odata cu depunerea mandatului de catre Nicolae Ciuca, însa constata ca direcția liberalilor este spre PSD.„PNL are de ales între a face coaliția cu USR sau sa se întoarca la PSD,…

- Rata de infectare a ajuns in Timisoara la 13,06 la mia de locuitori, dupa ce in ziua precedenta a fost 13,16. Rata de infectare la nivelul judetului este 10,37, in usoara scadere fata de ziua precedenta, cand a fost 10,44. Cea mai mare rata din Timis se inregistreaza la Mosnita Noua: 18,03. Astazi,…