Primarul Timișoarei a transmis un mesaj in care ii mulțumește premierului Ludovic Orban „pentru onoarea pe care ne-a facut-o de a ne vizita" intr-un limbaj plin de servitudine. „Ii mulțumim domnului Prim-ministru, Președinte PNL pt onoarea pe care ne-a facut-o de a ne vizita și pt abordarile sale consecvent liberale in toate chestiunile puse in […]