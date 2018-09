Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca va participa la referendumul pentru redefinirea noțiunii de familie in Constituție și a precizat ca deși este „un nonconformist”, va vota pentru familia tradiționala. Edilul și-a explicat poziția prin faptul ca iși dorește ca atunci cand spune…

- Nicolae Robu i-a intrebat joi pe prietenii virtuali daca au o opinie „favorabila casat homo” sau „defavorabila casat homo”, la sondajul de pe Facebook votand deja aproape 8.000 de oameni. Pana la ora transmiterii acestei știri, balanța inclina spre primul raspuns: 63% au spus ca au o opinia…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat joi seara pe Facebook ca timisorenii nu vor ramane fara apa calda pentru ca s-a ajuns la o intelegere cu E.ON Gaz pivind reluarea furnizarii de gaz catre compania de termoficare a Timisoarei, Colterm, dupa ce in cursul zilei a fost oprita furnizarea…

- Dupa ce s-a contrat cu șeful CJ Timiș, Calin Dobra, pe Facebook, ieri, pe tema locației in care va fi realizata Sala Polivalenta cu 16.000 de locuri, astazi, Nicolae Robu a ținut sa faca noi precizari. Astfel, primarul Timișoarei a susținut ca iși dorește ca acest subiect sa nu fie „politizat”. Asta…

- Toți cei aproape o mie de angajați ai Societații de Transport Public a Timișoarei iși vor primi salariile restante. Anunțul a fost facut, in aceasta dimineața, de Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook, unde s-a plans din nou de dificultațile financiare ale primariei. “Societatea de Transport Public…

- Aflat in concediu la mare, edilul-șef anunța ca „Societatea de Transportul public a Timișoarei este pe drumul cel bun”. De fapt, Robu le transmite angajaților societații, celor peste 900 de persoane care nu și-au mai primit banii de doua luni, ca zilele acestea se va ajunge cu plata salariilor…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR "Fara penali in functii publice", care vrea revizuirea Constitutiei in acest sens, dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau semnaturi.Potrivit unui clip video postat pe contul…

- Primarul a avut grija sa le spuna „fanilor” de pe rețeaua de socializare ca in Timișoara exista peste 100 de kilometri de piste de biciclete și ca primaria este preocupata sa amenajeze cat mai multe. „Cred ca suntem de departe pe primul loc in țara in ceea ce privește utilizarea bicicletelor.…