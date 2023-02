Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca se afla la Cairo, unde a discutat ca Romania sa importe gaze naturale și sa exporte in Egipt cereale. Romania ar mai putea importa și ingrașaminte chimice din Egipt. Vizita are loc in contextul in care Romania cauta sa iși focalizeze atenția spre piețe și state cu care pana in…

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat, sambata, la Cairo, cu omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, despre relatiile economice dintre cele doua state, solicitarile Romaniei vizand importul de ingrasaminte, iar cele ale Egiptului – importul de cereale. Premierul a caracterizat discutiile ca fiind „excelente”,…

- Egiptenii antici utilizau numeroase ingrediente exotice – unele importate se pare chiar din indepartata Asie de Sud-Est – pentru a-si mumifica mortii. Acest lucru a fost scos la iveala la o noua analiza a recipientelor dezgropate la un atelier de imbalsamare cu o vechime de peste 2.500 de ani, informeaza…