- ”Este important sa spunem ca in fiecare an, in Romania, conform datelor statistice, avem aproximativ 116 kg de ambalaje, de deseuri, pe cap de locuitor, din care se recicleaza mai putin de jumatate. De asemenea, tot din date stim ca in Dunare pe zi ajung aproximativ 4,2 tone de ambalaje, ceea ce inseamna…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, ca aceasta reorganizare administrativ teritoriala a Romaniei trebuie infaptuita cu intelepciune, el precizand ca sunt foarte multi care vorbesc despre comasarea comunelor, infiintare…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, intr-un interviu pentru o televiziune, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el precizand ca sunt foarte multe locuri de vizitat in Romania.

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a subliniat astazi ca raportul publicat de Agentia Moody's arata ca Romania are o economie robusta, sustinand ca "aceasta situatie economica solida este rezultatul masurilor luate in timpul guvernarii liberale".

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a reprezentat marți Romania la cel de-al doilea summit parlamentar al Platformei Internaționale „Crimeea”, organizat la Praga, unde a fost adoptata o declarație comuna de susținere a Ucrainei și de sprijinire a țarii in lupta pentru eliberarea intregului sau teritoriu…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut marti o intalnire cu reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini din Romania, liderul PNL afirmand ca anul trecut, ca o dovada a increderii in economia Romaniei, totalul investitiilor straine a fost de aproape 11 miliarde de euro, bani care se reflecta…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, va participa la Conferința Europeana a președinților de Parlamente din cele 46 de state membre ale Consiliului European. Liderul PNL a spus ca printre temele Conferinței se regasesc: consecințele razboiului din Ucraina, rolul parlamentelor naționale in reconstrucția…