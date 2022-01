Nicolae Ciucă, discuții cu furnizorii și producătorii de energie: Soluțiile de avarie pentru facturile uriașe - Noi plafonări Marți, la ora 09.00, premierul are o intalnire cu reprezentanții producatorilor și furnizorilor de energie.PSD, PNL și UDMR au discutat, luni, in ședința a coaliției, despre soluțiile in criza energetica. Masurile de sprijin pentru romanii afectați de criza energetica se vor aplica de la 1 februarie, nu de la 1 aprilie. Prețul reglementat va fi de 68 de bani pentru un kwh, in cazul energiei electrice și de 0,31 bani/kwh pentru gazele naturale. Firmele vor beneficia de scheme de ajutor.La consumatori se va percepe 0.68 bani pe kwh. De asemenea pentru consumatorii mari, non casnici, va fi plafonat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- PSD, PNL și UDMR au batut palma in prima ședința a coaliției din acest an. Masurile de sprijin pentru romanii afectați de criza energetica se vor aplica de la 1 februarie, nu de la 1 aprilie. Prețul reglementat va fi de 68 de bani pentru un kwh, in cazul energiei electrice și de 0,31 bani/kwh pentru…

- PSD, PNL și UDMR au batut palma in prima ședința a coaliției din acest an. Masurile de sprijin pentru romanii afectați de criza energetica se vor aplica de la 1 februarie, nu de la 1 aprilie. Prețul reglementat va fi de 68 de bani pentru un kwh, in cazul energiei electrice și de 0,31 bani/kwh pentru…

- Scaderea plafonului la energie electrica si gaz si cresterea limitei de consum. Este decizia luata luni, in sedinta coalitiei, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Masurile se vor aplica de la 1 februarie.

- Intalnirea este una tensionata, pentru ca partidele vin cu masuri diferite in sprijinul populației. PSD vrea reducerea TVA la energie electrica din februarie, in timp ce PNL ar vrea ca masura sa se aplice din aprilie.Inainte de a intra la discuții, premierul Nicolae Ciuca a precizat ca urmeaza sa fie…

- Criza energiei electrice s-a acutizat, atat in Europa, cat și in Romania. Spre finalul anului actuala guvernare reușea „inghețarea” prețurilor la energia electrica la valorile din vara. Se pare ca aceasta masura nu este suficienta. In conferința de presa de astazi, premierul Nicolae Ciuca a anunțat…

- Florin Cițu a avut, luni, o intalnire in format videoconferința cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania, pentru identificarea unei soluții pentru subvenția la gigacalorie. Acesta a discutat impreuna cu primarii soluțiile pentru gestionarea crizei energetice. Premierul a declarat ca vor…

- Guvernul PNL -UDMR iși propune transformarea actualei crize energetice intr-o oportunitate de acceleare a investițiilor in domeniul energetic, prin masuri pe termen scurt, dar și mediu și lung, printre care schimbarea paradigmei consumului gospodariilor sau construcția de noi unitați de producție.…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat ca lista Guvernului si programul de guvernare au fost depuse sambata la Parlament. El a precizat ca Programul de guvernare este centrat pe masuri de prima urgenta pentru criza pandemica si ca este nevoie de stabilitate. Birourile Permanente ale celor doua Camere…