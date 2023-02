Stiri pe aceeasi tema

Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu directorul executiv al Fondului Monetar Internațional, Paul Hilbers.

Premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei Romgaz, pentru a analiza aspecte privind producția de gaze naturale și punerea in producție de noi sonde.

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca l-a primit, sambata, la Palatul Victoria, pe comandantul Comandamentului Operatiilor Speciale SUA (US SOCOM), generalul Bryan P. Fenton.

Fondurile globale care investesc in active cripto au inregistrat o retragere de 19,6 miliarde de dolari din investiții in luna noiembrie, pe fondul prabușirii monedelor digitale și al falimentului bursei FTX, scrie The Wall Street Journal, citand date de la compania de cercetare CryptoCompare.

Presedintele filialei USR Brasov, senatorul Irineu Darau, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca actuala guvernare PNL-PSD are intarzieri mari in implementarea proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), existand riscul sa se piarda o mare parte din acesti bani,

Romania continua sa fie alaturi de Ucraina pe drumul sau spre pace, libertate și reconstrucție, a afirmat premierul Nicolae Ciuca in timpul intrevederii cu ambasadorul ucrainean la București, Ihor Prokopchuk.

Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori, sustine prim-ministrul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu ministrul Forțelor Armate din Franța, Sebastien Lecornu, cei doi discutand in detaliu despre evoluțiile și situația din regiune in contextul agresiunii ruse in Ucraina.