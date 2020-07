Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Dej au aprobat, azi, un proiect de hotarare prin care au modificat numele Salii Sporturilor. Aceasta se va numi ”Sala de Sport Petru Stavariu”. Intruniți azi, de la ora 13, intr-o ședința ordinara pe luna iunie, aleșii locali din Dej au avut pe ordinea de zi un proiect de hotarare…

- Mostenind carisma si frumusetea mamei ei, actrita la Hollywood, Stephanie de Monaco nu a ajuns sa joace in filme, dar are deja o viata cum numai in filme vedem. Insa, spre deosebire de mama ei, viata sa amoroasa a fost extrem de turbulenta si a lasat urme adanci...

- Katy Parry, in varsta de 35 de ani, care așteapta primul copil alaturi de actorul Orlando Bloom, in varsta de 43 de ani, a recunoscut ca a avut parte de multe momente grele atat in viata ei personala, cat si un cea profesionla. "Cariera mea a avut o traiectorie ascendenta, iar atunci cand…

- Horoscopul zilei de joi, 25 iunie 2020. Horoscopul zilei de 25 aduce numeroase aspecte placute in viața noastra. Suntem cu toții mai optimiști, mai entuziaști, mai energici. De asemenea, cresc șansele de reușita in toate domeniile de activitate, in special pentru o zodie care va avea parte de surprize…

- Joel Schumacher s-a stins din viața, potrivit sursei citate. Și-a inceput cariera in industria modei, dar a decis in cele din urma sa urmeze o cariera de regizor. S-a mutat in Los Angeles și a lucrat ca designer de costume inainte de a trece la regie. SOC in lumea sportului. A facut…

- Mihai Onila s-a stabilit in Belgia in urma cu 6 ani, inainte ca fiica lui sa moara. Artistul susținea ca a avut o legatura speciala cu aceasta. Mai mult, el susține ca și acum are capacitatea de a avea discuții de suflet cu Emily.„Eu sunt un suflet extrasenzorial și chiar empatic,discuțiile la nivel…

- Fundasul argentinian Pablo Zabaleta, care joaca la clubul englez de fotbal West Ham United, regreta ca pandemia de coronavirus ii poate rapi sansa de a-si incheia in fata spectatorilor cariera lui din Premier League, relateaza Reuters. Fotbalul din Anglia a fost suspendat pe termen nedefinit din cauza…

- Regizorul de film Mircea Muresan Mircea Nicolae Ioan Muresian a incetat din viata astazi, la varsta de 91 de aniDebutul in film il face dupa absolvirea in 1955 a IATC, cu un film avandu i in distributie pe Dumitru Furdui si Vasilica Tastaman Toamna se numara..., 1961 . Dobandeste consacrarea cu Rascoala…