Nicki Minaj face echipa cu Lil Baby pentru piesa Do We Have A Problem?

- Lola Young a lansat single-ul “So Sorry”. “Piesa vorbeste despre trasaturile mele toxice intr-o relatie. Am devenit super vulnerabila si onesta pe aceasta melodie si inca nu scrisesem despre cat de deficila pot fi atunci cand sunt cu cineva. Simt ca o multime de alte persoane vor fi in masura sa se…

- Gala era programata sa aiba loc pe 31 ianuarie pe o arena din centrul orasului Los Angeles si transmisa in direct de reteaua CBS.„Avand in vedere incertitudinea in ceea ce priveste varianta Omicron, organizarea spectacolului pe 31 ianuarie include pur si simplu prea multe riscuri”, au anuntat intr-un…

- Dupa lansarea pieselor “Cine?” si „Orasu„” alaturi de DaffOne si Tonik Obiektiv, Shayan se intoarce cu un nou single, „Actori de cinema“. Acesta este cel de-al doilea single extras de pe viitorul sau album de studio. Piesa a fost scrisa si compusa de catre Shayan, productia si mix/masterul fiind realizate…

- Netflix a anuntat ca organizeaza in primavara anului viitor un festival de stand-up comedy la care vor participa, intre altii, Dave Chappelle, Kevin Hart, Amy Schumer, Jane Fonda, Lily Tomlin, Jerry Seinfeld si John Mulaney. „Netflix Is A Joke: The Festival” va avea loc la Los Angeles, timp de 11 zile,…

- A aparut noua piesa de la Juice WRLD si Justin Bieber -“Wandered To LA”. Noua melodie va fi disponibila pe albumul “Fighting Demons”, a lui Juice, care va fi lansat pe 10 decembrie 2021. Pe 9 decembrie va fi declarata ziua Juice WRLD in Chicago, IL. Evenimentul va fi realizat impreuna cu The Live Free…

- Staples Center, celebra arena americana, casa a echipelor din NBA Los Angeles Lakers și Los Angeles Clippers, își va schimba numele în Crypto.com Arena pentru suma record de 700 de milioane de dolari. Crypto.com este o platforma unde se pot tranzacționa criptomonede. "Crypto.com,…

- A fost lansata o noua melodie de la regretatul rapper Juice WRLD – “Already Dead”. In acelasi timp, a fost anuntata si data urmatorului album – Fighting Demons, care va fi publicat pe 10 decembrie 2021. “Nu era nimic mai important pentru Jarad “Juice WRLD” Higgins ca atunci cand lansa muzica noua pentru…