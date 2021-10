Stiri pe aceeasi tema

- William Shatner, in varsta de 90 de ani, celebru pentru rolul capitanului Kirk din “Star Trek”, urmeaza sa zboare astazi pentru prima data in spatiu, la bordul vehiculului New Shepard, a companiei spatiale Blue Origin deținuta de miliardarul Jeff Bezos. Momentul in care actorul decoleaza poate fi urmarit…

- William Shatner, care a devenit cunoscut lumii cu rolul capitanului Kirk in „Star Trek”, intenționeaza sa plece in spațiu pentru saptamana viitoare. Actorul va calatori alaturi de trei colegi de echipaj la bordul navei spațiale Blue Origin New Shepard pe 12 octombrie. Actorul canadian William Shatner,…

- William Shatner, actorul care l-a jucat pe capitanul James T Kirk în Star Trek a confirmat ca va merge în spațiu luna aceasta în a doua lansare a companiei Blue Origin a lui Jeff Bezos, scrie The Guardian. Shatner, în vârsta de 90 de ani, va decola din Texas pe…

- Tanarul olandez de 18 ani, care a devenit saptamana aceasta cel mai tanar calator spațial, l-a surprins pe miliardarul Jeff Bezos in timpul zborului, spunand ca nu a comandat niciodata nimic de pe Amazon, relateaza Hotnews , care citeaza Reuters. Oliver Daemen l-a acompania pe Bezos, pe fratele acestuia…

- Tânarul olandez care a devenit cel mai tânar calator spațial saptamâna aceasta l-a surprins pe miliardarul Jeff Bezos în timpul zborului spunându-i ca nu a comandat niciodata nimic de pe Amazon.com, relateaza Reuters. Oliver Daemen, un student la fizica în vârsta…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, va porni marti intr-o calatorie supersonica la marginea spatiului, care va fi transmisa in direct online. UPDATE. Jeff Bezos a aterizat cu bine. Știre inițiala El va zbura la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta construit de compania…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, va porni marti intr-o calatorie supersonica la marginea spatiului, care va fi transmisa in direct online. El va zbura la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta construit de compania sa Blue Origin. Alaturi de el se vor afla fratele lui,…

- Zborul navei New Shepard, care e formata dintr-o racheta si o capsula autonome, cu inaltime de 18,3 metri, va fi lansat din Texas. De reusita acestuia depinde obiectivul lui Bezos de a patrunde pe piata turismului spatial. Planificata calatorie de 11 minute de pe complexul Launch Site One al companiei…