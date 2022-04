Nevertebratele simt durerea și ar trebui tratate în cunoștință de cauză Faptul ca animalele sint conștiente și ca nevertebratele simt durerea i-a determinat pe o parte dintre oameni sa regindeasca modul in care trateaza și cresc anumite ființe, precum caracatițele, crabii și homarii. O noua lucrare ne indeamna sa imbrațișam din punct de vedere cultural și științific aceeași atitudine pe care am avut-o atunci cind a fost recunoscut faptul ca bebelușii simt durere, d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

