- Victor Pițurca (64 de ani) i-a oferit o replica lui Gigi Becali (61), patronul FCSB, care a declarat astazi ca nu este de acord cu ideea fostului selecționer ca CSA Steaua sa fie promovata direct in Liga 2. „Steaua reprezinta totul pentru fotbalul romanesc. Craiova a venit direct in Liga 2. E același…

- Victor Pițurca (64 de ani) , un susținator al proiectului celor de la CSA Steaua a vorbit despre echipa roș-albastra și cere ca FRF s-o invite in Liga 2. Echipele din Liga 4 vor incepe pregatirile in mod organizat de la 1 iunie; Recomandarea FRF este ca sezonul regulat, dar și play-off-ul, sa se incheie…

- Victor Pițurca, unul dintre eroii Stelei de la Sevilla – 1986, a povestit ce a facut Cristi Borcea in seara de 7 mai 1986. Atunci cand Steaua a invins Barcelona (scor 2-0 dupa executarea loviturilor de departajare) și a devenit prima și unica echipa caștigatoare a Cupei Campionilor Europeni. Borcea,…

- 7 mai 2020, data la care Steaua aniverseaza 34 de ani de la caștigarea Cupei Campionilor Europeni, a consemnat un scandal intre doi dintre eroii celebrei finale de la Sevilla. Gabi Balint , marcatorul unuia dintre cele doua goluri reușite de „roș-albaștri” la loviturile de departajare, s-a contrat cu…

- Victor Pițurca (63 de ani) a dezvaluit ca vara trecuta, inainte de a ajunge la CS Universitatea Craiova, s-a aflat in tatonari cu reprezentanții CSA Steaua. Un apropiat al gruparii conduse de CSA, Pițurca nu pare sa fie tocmai mulțumit de proiectul clubului care se afla in continuare tot in Liga 4. …

- Dinamovistul a subliniat ca nu conteaza de unde vin contribuțiile pentru clubul pe care il susține, important e ca proiectul sa stranga cat mai mulți bani. "Conteaza foarte mult toate contribuțiile. Nu ma intereseaza acest aspect. Evident ca nu am refuzat pe nimeni, dar nu ma intereseaza.…

- Pițurca a vorbit despre fostul sau coleg Adrian Bumbescu, despre care a spus ca ar fi fost acum unul dintre cei mai buni fundași din lume. „Bumbescu, daca era tanar acum și juca meci de meci, caștiga 20 de milioane de euro pe an. Eu nu vad in lume fundaș ca Bumbescu. Ma uit și nu vad. Era foarte bun.…

- Ion Craciunescu (69 de ani) a avut o apariție spectaculoasa in direct la TV, purtand o palarie imensa, in stilul celor folosite de cowboy in Statele Unite ale Americii. Fostul mare arbitru a surprins pe toata lumea cand a aparut in studioul TV Digi Sport cu o palarie uriașa. „Stați ca m-am speriat”,…