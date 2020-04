Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul municipal Targu Secuiesc a fost retras de pe lista unitatilor medicale suport pentru pacientii COVID-19, aici urmand sa fie tratate doar urgentele noncovid, in timp ce Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va deveni unitate suport pentru pacientii COVID din judetul Brasov, potrivit…

- Un numar de 19 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, cu cinci mai multi decat in ziua precedenta, a informat joi conducerea institutiei. „Primul caz confirmat care a ajuns in spitalul nostru a…

- Persoanele din Sfantu Gheorghe care sufera de diabet zaharat, și care au nevoie de medicamente sau de insulina, vor primi rețetele pe adresa personala de e-mail sau direct la farmacia pe care o vor indica medicului curant. In cadrul videoconferinței de presa care a avut loc vineri, managerul Spitalului…

- Unul dintre cei cinci medici diagnosticati cu COVID-19, de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a postat un mesaj pe pagina sa de socializare prin care le cere pacientilor si celorlalte persoane care au intrat in contact cu el in ultimele doua saptamani sa se autoizoleze si sa anunte…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, le cere medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta, diagnosticati cu COVID-19, sa isi dezvaluie public identitatea pentru ca cetatenii care au intrat in contact cu ei in ultimele zile sa se poata autoizola si sa limiteze, astfel, propagarea virusului…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a transmis prin intermediul unei rețele de socializare, dupa apariția pe rețelele de socializare a unui mesaj prin care se anunța ca doi medici de la Spitalul Județean de Urgența „Fogolyan Kristof” din municipiu ar fi infectați cu COVID-19, ca „in…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a confirmat, duminica, faptul ca unul dintre angajati a fost diagnosticat cu COVID-19. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES, printre primele masuri dispuse s-au numarat plasarea in carantina a trei sectii si “decontaminarea” spitalului.…

- Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe a anuntat ca, incepand de duminica, a introdus triajul epidemiologic al pacientilor, iar de luni, programul cu publicul al Policlinicii va fi redus. „In contextul epidemiologic la nivel national, incepand de astazi (duminica n.r.)…