- Cel putin patru persoane au decedat marti in Filipine dupa ce taifunul Kammuri, insotit de vant puternic si ploi torentiale, a lovit aceasta tara insulara si a perturbat transportul, programul scolilor si alte activitati, au anuntat politia si autoritatile locale, citate de Reuters. Un…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație, in care au fost implcate doua autoturisme și un TIR, a avut loc luni seara, in jurul orei 20:00, pe DN1C, pe centura ocolitoare a municipiului Gherla, pe raza localitații Bunești. Potrivit primelor informații, șoferul unui TIR, un barbat in varsta de 45 de ani,…

- Un barbat care este banuit împreuna cu concubina sa de comiterea unui omor în 2006, în Constantinovca, Edinet, a fost retinut. Oamenii legii au stabilit ca un barbat cu vârsta de 33 ani, împreuna cu o femeie în vârsta de 29 ani, ambii originari…

- Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani din localitatea Budacu de Sus, judetul Bistrita Nasaud, și-a pierdut viața, dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Pompierii bistriteni au fost solicitați, azi-noapte, in localitatea Budacu de Sus, sa intervina pentru stingerea unui incendiu…

- La data de 12 noiembrie a.c., in jurul orei 18.00, pe str. I.L. Caragiale din Brașov a avut loc accident rutier in urmatoarele imprejurari: Un conducator auto, care se deplasa pe str. I.L.Caragiale a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a lovit doua autoturisme parcate. Continuandu-și…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Fantanele, a fost accidentat de o masina dupa ce nu s-ar fi asigurat la efectuarea unui viraj la stanga. Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 17.30, pe DJ 209B, intre comunele Veresti si Dumbraveni.Din cercetarile politiei rezulta ca un barbat in varsta ...

- Trupul unui batran a fost gasit carbonizat, joi, de catre pompierii argeseni chemati sa stinga un incendiu care cuprinsese o casa in localitatea Raca. Batranul a fost gasit sub daramaturi. Unul dintre vecini a fost cel care a sesizat incendiul și a sunat la 112. Din nefericire, in interiorul casei a…

- Un barbat in varsta de 87 de ani din localitatea Bobalna a fost gasit carbonizat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Un apel la 112 a anunțat ieri dupa-amiaza, in jurul orei 17, ca un barbat in varsta de 87 de ani, din Bobalna, a fost gasit carbonizat. Descoperirea a fost facuta de un membru…