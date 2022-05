Nepalul a pierdut contactul cu avionul de pasageri Serviciile aeriene din Nepal ar fi pierdut contactul cu avionul Tara Air cu 22 de pasageri la bord, transmite agenția ANI. Se știe ca la bord sint 19 pasageri și trei membri ai echipajului. Printre pasageri se numara cetațeni din Nepal, India și doi cetațeni ai Germaniei. Avionul a decolat de pe aeroportul din Pokhara și citeva minute mai tirziu a disparut de pe radar. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

