- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Iasi, ca vina privind scenariile transmise eronat de catre presedintele Klaus Iohannis ce vizau desfasurarea noului an scolar apartine Ministerului Sanatatii.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferințe de presa la Iași, ca datele stabilite de comisia de specialiști privind cele trei scenarii in care se va putea merge la școala dupa 14 septembrie au fost transmise eronat președintelui Klaus Iohannis.

- Elevii, parinții și profesorii mai au de așteptat pana sa afle decizii clare cu privire la inceperea noului an școlar. Și daca se vor relua cursurile in salile de clasa, se va apela și pe mai departe la invațamantul online sau se va merge pe alternarea acestor doua metode. Ministrul Sanatații, Nelu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, aflat la Iași, a facut precizari privind capacitatea de testare tratare a carurilor de COVID-19„Avem o capacitate de 27-28 de mii de teste pe zi In acest moment nu pot spune ca facem numarul acesta de teste.” a spus Nelu Tataru acuzand lipsa personalului necesar…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a prezentat luni, la Digi24, unul dintre scenariile pregatite de autoritați pentru ca elevii sa se intoarca la școala, in siguranța, la toamna. El a spus ca, in acest moment, nu considera necesara amanarea inceperii noului an școlar, potrivit postului de televiziune,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, luni, la Digi 24, despre organizarea alegerilor locale și generale și despre inceperea anului școlar."Nu vad un motiv sa nu organizam alegerile și sa inceapa anul școlar. Avem scenarii și pentru o accelerare a numarului de cazuri. Pentru partea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, admite ca ar putea fi reintroduse anumite restrictii pentru functionarea teraselor, in functie de evolutia numarului de cazuri de COVID-19.El a declarat, la Iasi, ca masurile de relaxare introduse dupa starea de urgenta au fost agreate si de patronatele din…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat vineri, la Iasi, ca romanii se pot gandi la vacanta in faza actuala a epidemiei de Covid-19, insa relaxarea trebuie sa se faca etapizat, el adaugand ca autoritatile se gandesc, daca actuala etapa va merge bine, la deschiderea teraselor de la 1 iunie si deschiderea…