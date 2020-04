Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul sanatații, a declarat, joi, ca in Romania se fac maximum 4.700 de teste pe zi și nu mai multe, pentru ca nu exista suficient personal specializat pentru a le procesa. Ministrul a mai spus pentru ziarul Libertatea ca se instruiesc persoane pentru a manipula aparatul și pentru a…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat joi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum și a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat astazi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum și a definiției de caz. Avand in vedere ca, in prezent, Romania a trecut intr-o alta faza epidemiologica,…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat joi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum și a definiției de caz. Mai multe categorii de persoane vor intra in noul algoritm de testare. Avand in vedere…

- „In acest moment, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, se testeaza cu tehnica moleculara de identificare a ARN viral. Avem in acest moment o capacitate de testare pe aparate de 6.000 de teste pe zi in 57 de puncte de testare”, a spus ministrul Sanatații in sedinta de Guvern. Intrebat de premierul…

- Institutul pentru Masuratori si Evaluare in domeniul Sanatații de la Universitatea din Washington a facut mai multe analize privind pandemia de coronavirus din lume. Cercetatorii din SUA au facut o analiza a evoluției pandemiei de COVID-19 in Romania și au prognozat cand se va termina aceasta, avand…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța ca Romania nu duce lipsa de teste care sa depisteze coronavirus. Acesta a anunțat ca unii pacienți au insa prioritate la testare.Citește și: Codrin Ștefanescu s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis și Orban: STOPAȚI abuzurile și anchetele la adresa medicilor…

- Nelu Tataru, noul Ministru al Sanatații, susține ca urmatorul scenariu luat in calcul de autoritați este cel cu 2.000 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus in Romania, moment in care bolnavii cu forme ușoare vor fi tratați acasa. Cat despre medici, Tataru a declarat ca ar putea fi chemați la serviciu,…