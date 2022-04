Stiri pe aceeasi tema

- Delegatiile Ucrainei si Rusiei au reluat vineri negocierile, prin videoconferinta, anunta seful echipei diplomatice ruse, Vladimir Medinski. „Continuam negocierile prin videoconferinta. Pozitiile noastre privind Crimeea si Donbas nu s-au modificat”, a declarat Vladimir Medinski, intr-un mesaj postat…

- Ministerul rus al apararii a anunțat marți ca a decis sa „reduca drastic ostilitațile” din Kiev și Cernihiv, in urma unor negocieri ruso-ucrainene „substantiale” la Istanbul, Turcia, relateaza AFP și BBC . „Negocierile privind un acord referitor la neutralitate si statutul non-nuclear al Ucrainei intra…

- Razboi in Ucraina, a opta zi de conflict. In majoritatea orașelor suna, in continuare, sirenele. Orașul Herson a fost ocupat de armata rusa. Au confirmat acest lucru oficialii ucraineni. Kievul se afla, in continuare, sub asediu, insa rezista. La fel și Mariupol. VEZI AICI IMAGINI DIN KIEV TRANSMISE…

- O alta organizație media ucraineana, citand surse din delegatia din Ucraina, a dezvaluit termenii avansati de parti in timpul primei intalniri. Potrivit acesteia, Rusia i-ar fi cerut Ucrainei sa aprobe in parlament statutul de neutralitate al tarii si sa organizeze un referendum pe aceasta tema. In…

- Discutiile dintre delegatiile rusa si ucraineana vor fi reluate miercuri, 2 martie, potrivit presei din Ucraina, preluate de citate de agentia oficiala de presa rusa TASS. Informația a aparut, marți, in publicatia ucraineana Zerkalo Nedeli, dar și in Glavkom, care a dezvaluit termenii avansati de parti…

- Delegațiile au cazut de acord sa se mai intalneasca și au identificat „subiecte prioritare asupra carora s-au conturat anumite decizii. Dupa șase ore de discuții, luni, ambele delegații se vor intoarce in capitalele lor pentru consultari ulterioare, inainte de a participa la o a doua runda de negocieri.Oleksiy…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat ca Occidentul „nu a fost foarte bun la istorie”, caci altfel ar fi știut ca Rusia nu a invadat niciodata pe cineva. Peskov a mai spus ca țara sa nu are niciun motiv sa atace vreun alt stat. Declarațiile vin in contextul…

- Liderii comisiei pentru Relații externe a Senatului american spun ca sunt pe cale sa aprobe „mama tuturor sancțiunilor” impotriva Rusiei, deoarece președintele rus Vladimir Putin are in vedere o invazie a Ucrainei, relateaza The Guardian . „Putin nu se va opri daca crede ca Occidentul nu va raspunde.…