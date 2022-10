Dupa cateva leak-uri noul joc Need for Speed tocmai a fost anuntat. Se numeste Need for Speed Unbound si va sosi in luna decembrie a acestui an. Mai precis va sosi pe 2 decembrie 2022, iar titlul va adopta un design inspirat de anime. Inspiratia se trage mai precis din comic book-uri si arta stradala. Fumul de la pneuri pare desenat de mana si aceasta abordare se va regasi cel mai probabil in cutscene-uri. Teaserele il prezinta pe rapperul A$AP Rocky conducand un Mercedes 190E, iar el va fi si personaj in joc. Optiunile de customizare au fost upgradate pentru a se potrivi cu estetica acestui titlu.…