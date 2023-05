Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite si Coreea de Sud ca intensifica "santajul nuclear" cu exercitii militare comune, angajandu-se sa ia masurile corespunzatoare impotriva a ceea ce a numit "nebunia instigatorilor la razboi.

- Dupa ce un diplomat american a avertizat ca NATO trebuie sa ramana in alerta in privința intențiilor lui Vladimir Putin legate de armamentul nuclear tactic, ministrul rus de externe a pretins ca „Statele Unite pot pacali in orice moment”. Serghei Lavrov, șeful politicii externe de la Kremlin, a declarat…

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, se arata scandalizat de cerițele țarilor din G 7 - Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit si Statele Unite. Medvedev vorbește in reacția sa despre o aluzie la un posibil razboi nuclear intre Rusia și alianța…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sunt "prietenul si aliatul nostru", dar Ungaria "nu le va permite sa o forteze sa se implice in razboiul" din Ucraina, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu pentru postul public de radio Kossuth, citat de MTI si EFE. Fii la curent cu…

- Statele Unite, Australia si Regatul Unit se asociaza in vederea unei noi generatii de submarine cu propulsie nucleara - denumite SSN-AUKUS -, iar Australia urmeaza sa cumpere trei submarine americane cu propulsie nucleara din clasa Virginia si poate opta sa cumpere inca doua, anunta luni consilierul…

- Cei doi urmeaza ”sa analizeze cooperarea puternica intre Statele Unite si Uniunea Europeana in sustinerea Ucrainei” si ”sa-i sanctioneze pe rusi”, anunta Casa Alba. Pe agenda intalnirii se afla, de asemenea, ”coordonarea intre Statele Unite si Uniunea Europeana in vederea combaterii crizei climatice…

- Intr-o interventie in cadrul Conferintei ONU privind Dezarmarea, organizata la Geneva, Riabkov a spus ca Statele Unite si aliatii lor occidentali vor sa vada Rusia infranta din punct de vedere strategic in Ucraina.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sustinut marti un discurs in fata camerelor reunite ale parlamentului rus timp de aproape doua ore, la finalul caruia a anuntat ca Rusia isi suspenda participarea din tratatul New START pe care il au cu Statele Unite, singurul care mai era in vigoare in domeniul nuclear. …