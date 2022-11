Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 26 octombrie, Directia de Sanatate Publica Iasi va avea un nou director. Astazi a fost ultima zi ca director pentru Vasile Cepoi, care a iesit la pensie. Locul sau va fi luat de Corina Gisca, medic de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi. "Aceasta a fost ultima mea zi ca…

- ■ o angajata a institutiei a pretins si primit bani pentru a intermedia o angajare la Spitalul Judetean de Urgenta Neamt ■ inculpata si-a recunoscut vina, miza caintei fiind o pedeapsa mai blinda ■ Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt s-au pronuntat in dosarul traficului de influenta comis de o…

- Mult așteptata investiție de reabilitare a ultimului corp al Policlinicii Piatra-Neamț a demarat astazi, 12 octombrie. Investiția de acum face parte din proiectul inițiat cu vreo opt ani in urma și care s-a facut pe bucați, inițial fara corpul C. Odata intrata in turnanta și cu ținta de finalizare anul…

- Iasul se pregateste de pelerinajul de Sfanta Parascheva, care va aduce peste 300.000 de credinciosi din toata tara in capitala Moldovei, cu cea mai buna situatie epidemiologica din ultimii 3 ani, in ceea ce priveste infectiile cu COVID-19. Conform ultimei raportari a Directiei de Sanatate Publica (DSP)…

- Inceputul anului scolar nu a afectat fundamental evolutia infectarilor cu COVID-19 in judetul Iasi, in ciuda racirii vremii si a cresterilor aglomeratiilor din zonele urbane. La doua saptamani de la primul clopotel, Iasul inregistreaza chiar un record pozitiv din acest punct de vedere: sub 50 de cazuri…

- Iasul continua trendul descendent al infectarilor cu COVID-19, dupa ce se pare ca s-a atins o zona de platou dupa cresterea fulminanta din urma cu mai bine de o luna de zile. Conform raportarilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi, pentru data de 15 august au fost doar 100 de noi infectari depistate,…