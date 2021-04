Neamţ: Descinderi în două localuri în care se traficau droguri de mare risc; zece persoane reţinute Zece persoane au fost retinute pentru 24 ore, fiind acuzate de trafic de droguri de risc si mare risc, detinere de droguri de risc si mare risc, in vederea consumului propriu si punerea la dispozitie a unui imobil pentru consumul ilicit de droguri, in urma unei actiuni a procurorilor DIICOT si politistilor nemteni.



Potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES de catre DIICOT, inculpatii au procurat si comercializat droguri de risc si de mare risc, in municipiul Piatra-Neamt, catre diversi consumatori, dar si in cadrul unor petreceri private organizate in locatii cu circuit inchis,…

Sursa articol: agerpres.ro

