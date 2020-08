Un barbat in varsta de 46 de ani a decedat, joi, 6 august, in urma unui accident rutier produs pe un drum comunal din Razboieni. “Din cercetarile preliminarii efectuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț a reieșit faptul ca, in timp ce un barbat de 46 de ani, conducea un moped […] Articolul Neamt: Barbat accidentat mortal apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .