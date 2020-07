Un tanar in varsta de 23 de ani, din Horia, a fost incatusat de politisti fiind cercetat pentru comiterea infractiunilor de tentativa de viol si tilharie. El a acostat o tanara, a vrut sa o violeze sub un pod, iar, dupa ce a fost “deranjat” de un autoturism aflat in trecere, i-a luat tinerei telefonul […] Articolul Neamt: A tilharit o tinara si a vrut sa o violeze apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .